Baustellen in Schwerin Für Autos gesperrt: In Schwerin werden Straßen repariert Von Martina Schwenk | 06.10.2023, 15:33 Uhr In Schwerin werden bald weitere Baustellenschilder aufgestellt. Foto: Martina Schwenk

In mehreren Straßen in Schwerin arbeitet die SDS im Oktober an den Fahrbahnen – teils unter Vollsperrung. Doch auch Nutzer des Nahverkehrs müssen Acht geben.