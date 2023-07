Mehr als 30 Feuerwehrleute waren in der Newtonstraße im Einsatz. Foto: Christian Koepke up-down up-down Schweriner Kripo ermittelt Feuer im Treppenhaus löste Großeinsatz im Mueßer Holz aus Von Christian Koepke | 05.07.2023, 20:29 Uhr | Update vor 47 Min.

Dutzende Feuerwehrleute eilten am Mittwochabend zu einem Einsatz in der Newtonstraße, wo Unrat in einem Treppenhaus brannte. Und es war nicht der einzige Brand an diesem Abend.