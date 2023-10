Die dreijährige Nia ließ sich ein lustiges Pferd aufs Gesicht zeichnen – und war überglücklich. Künstlerin Bianka Steuer erfüllte am Sonnabend im Schlosspark-Center in Schwerin so manchen Kindertraum. „Ich habe heute auch schon viele Einhörner und Spider-Männer gemalt“, verriet Steuer. Schlange standen die Kleinen mit ihren Eltern, um sich schminken und anschließend fotografieren zu lassen.

Großes Interesse fanden auch die spektakulären Modenschauen im Center, bei der sich die Models wagemutig vom zweiten Obergeschoss abseilten. Und die Party zum 25. Geburtstag des Einkaufszentrums geht am Sonntag von 13 Uhr an noch weiter – mit Kinderfest auf dem Parkdeck, Kinderschminken, einem Treffen mit den Star-Wars-Helden und anderem mehr.

Das erleben Besucher beim Straßenkunstfest in Schwerin

Gefeiert wird am 1. Oktober aber in der ganzen Innenstadt. Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags hat die Stadt von 12 bis 18 Uhr ein Straßenkunstfest organisiert. Immer zur vollen Stunde gibt es auf dem Marktplatz und in der Mecklenburgstraße, Ecke Schlossstraße, ein Programm. Die Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus Varieté, Feuershow und Jonglage, auf Komik und Akrobatik freuen.

„Die Straßenkünstler der Küstenkultur haben bereits zur Stadtfete im Sommer mit ihrem artistischen und komödiantischen Programm brillieren können. Für den Tag rund um den verkaufsoffenen Sonntag hoffen wir nun wieder auf tolle Unterhaltung und viel Leben in unserer Innenstadt“, sagt City-Manager Stefan Purtz.