Das Hofflohmarktfestival gehört zu den Höhepunkten im Schweriner Flohmarkt-Kalender. (Symbolbild) FOTO: Marco Dittmer up-down up-down Veranstaltungen am Wochenende Schwerin feiert Flohmärkte in Hinterhöfen und Benefiz-Konzert für die Tafel Von Marco Dittmer | 18.08.2022, 15:55 Uhr

In Schwerin finden gibt es auch an diesem Wochenende wieder einiges zu erleben. Stöbern, klönen, rocken: Hier ist was los in der Stadt.