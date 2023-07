In Schwerin kam es zu einem Brand in Neu Zippendorf. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Archiv up-down up-down Schwerin Neu Zippendorf: Erneuter Brand in ehemaliger SED-Schule Von Haley Hintz | 25.07.2023, 13:13 Uhr

Am Dienstag brannte es in der ehemaligen Parteischule in Schwerin Neu Zippendorf. Verletzt wurde dabei niemand.