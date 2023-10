Die Brandserie im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz endet nicht. Am Mittwochabend brannte erneut ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Ziolkowskistraße.

Feuer brach im Keller aus

Polizei und Feuerwehr wurden wegen einer Rauchentwicklung alarmiert und rückten kurze Zeit später an. In einem Kellerabteil brach das Feuer aus bisher noch unbekannter Ursache aus. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Schwerin löschten den Brand.

Die Bewohner mussten ihre Wohnungen nicht verlassen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Erst Anfang der Woche brannte es in Mueßer Holz

Erst Anfang der Woche kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Schon in der Nacht zu Montag brannte ein Keller in der Ziolkowskistraße. Ein Großteil der 19 Bewohner verließ das Gebäude selbstständig, einige mussten evakuiert werden. Kurze Zeit später wurde den Einsatzkräften ein weiterer Brand wenige Hundert Meter entfernt gemeldet. Dort brannte eine Altpapiertonne.