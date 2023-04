Spielplatz, Volleyballanlage, Liegewiese und blaues Wasser: Die Badestelle am Nordufer des Schweriner Sees ist einfach traumhaft. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Badestelle Lankower See Schwerin: Ein Toilettenhäuschen auf Abwegen Von Maren Ramünke-Hoefer | 06.04.2023, 18:22 Uhr

An der beliebten Badestelle am Nordufer des Lankower Sees wünschen sich viele ein Toilettenhäuschen. Das ist jetzt bestellt. Aufgestellt werden soll es allerdings 100 Meter entfernt auf dem Parkplatz am Neumühler Weg. Warum?