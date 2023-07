Gestellte Szene: Jasper und Florian von der Bertolt-Brecht-Schule kümmern sich um eine gestürzte Person. Ralf Schröder vom DRK kontrolliert als Schiedsrichter, ob die Jungen alles richtig machen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Schulsanitäter zeigen beim Wettbewerb ihr Können Von Christian Koepke | 08.07.2023, 16:57 Uhr

An 14 Stationen im Fridericianum und in der Marienplatzgalerie stellen mehr als 70 Schulsanitäter an diesem Wochenende ihr Wissen unter Beweis. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Schweriner DRK.