Bereiten sich auf den Umzug und den Umbau in Lankow vor: Hausleiterin Stefanie Krieg und Unternehmens-Sprecherin Katrin Kadenbach. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Haus in Lankow wird umgebaut Dreescher Wohnstätten ziehen in die Waisengärten Von Maren Ramünke-Hoefer | 22.12.2022, 16:27 Uhr

Das Wohnhaus der Dreescher Werkstätten in der Julius-Polentz-Straße wird ab Januar saniert. Deshalb ziehen die 32 Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer für ein Jahr in die Allo-Seniorenresidenz in den Waisengärten um.