Foto: Katharina Golze Nachtleben im Fokus Schwerin diskutiert über die Vergnügungssteuer – das ist der Stand Von Marco Dittmer | 01.06.2023, 17:33 Uhr

Die vielleicht kleinste Einnahmequelle für die Stadtkasse sorgt aktuell für heftige Diskussionen in der Stadt. Was wir wissen – und was nicht.