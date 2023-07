Das Fahrradkonzert findet dieses Jahr wieder statt. Symbolfoto: Oliver Borchert up-down up-down Überblick über Veranstaltungen Fahrradkonzert, Abendsafari, Ausstellungen: Das ist in Schwerin am kommenden Wochenende los Von Mia Somodi | 06.07.2023, 16:58 Uhr

Ob Konzert, Kunstausstellung oder Tanzaufführung: Es wird am Wochenende in Schwerin nicht langweilig. Wir zeigen, was wann los ist.