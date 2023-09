Bald geht es los: Die Alte Post in der Schweriner Fußgängerzone soll für 49 Millionen Euro in ein modernes Büro- und Veranstaltungsquartier umgebaut werden. In den vergangenen Tagen wurde dafür das Gebäude mit einem Gerüst versehen.

Der öffentliche Durchgang von der Mecklenburgstraße zur Bischofstraße bleibt frei. Doch die Bänke vor der Alten Post wurden für die Zeit der Baumaßnahmen entfernt.