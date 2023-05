Mit einem kreativen Demonstrationszug mit Einkaufswagen machen am 13. Mai Akteure in der Schweriner Fußgängerzone auf das EU-Lieferkettengesetz aufmerksam. Foto: Christoph Albuschkat up-down up-down Kreativer Demonstrationszug Demo in Schwerin: Mit dem Einkaufswagen durch die Mecklenburgstraße Von Nadja Hoffmann | 09.05.2023, 16:00 Uhr

Um auf Menschenrechtsverletzungen in Textillieferketten aufmerksam zu machen, findet am 13. Mai ein kreativer Demonstrationszug in der Schweriner Fußgängerzone statt. Weltladen Schwerin und Amnesty Jugend Schwerin fordern endlich ein wirksames EU-Lieferkettengesetz.