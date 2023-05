Die Feuerwehr war mit insgesamt 14 Kräften in der Georg-Simon-Ohm-Straße im Einsatz. Foto: Christian Koepke up-down up-down Brand in Schwerin Defekter Trockner löst Großeinsatz der Feuerwehr im Mueßer Holz aus Von Christian Koepke | 24.05.2023, 16:59 Uhr

Ein defekter Trockner war offenbar der Grund für einen Brand am Mittwoch in einer Wohnung in der Georg-Simon-Ohm-Straße im Mueßer Holz.