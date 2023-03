Im März lädt das Haus am See zu Essen und musikalischer Unterhaltung ein. Symbolfoto: Silas Stein/imago-images/Archiv up-down up-down Schwerin Das Haus am See lädt zur Theater Theken Nacht Von Anni Hintz | 07.03.2023, 13:03 Uhr

Im März findet die Theater Theken Nacht in Schwerin statt. Das Haus am See lädt zu leckerem Essen und guter Unterhaltung.