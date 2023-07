Im Ziegelsee in Schwerin gehen Polizeitaucher ins Wasser Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Aktion in Schwerin Danach suchen Polizeitaucher im munitionsbelasteten Ziegelsee Von Marlena Petersen | 13.07.2023, 18:42 Uhr

Ungewöhnliche Aktion in Schwerin: Am 20. Juli gehen mehrere Polizisten an der Promenade am Ziegelsee ins Wasser.