Baustelle ab Montag Crivitzer Chaussee in Schwerin wird wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt Von Werner Mett | 10.08.2023, 20:15 Uhr Die Bauarbeiten und zeitweisen Sperrungen von Teilen der Crivitzer Chaussee in Schwerin sollen bis Ende November dauern.

In der Crivitzer Chaussee starten am Montag umfangreiche Arbeiten an Fahrbahn, Geh- und Radweg. Kraft- und Autofahrer müssen auf Beeinträchtigungen gefasst sein.