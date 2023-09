Schwerin Party in der Innenstadt: Center-Jubiläum, verkaufsoffener Sonntag und Straßenkunstfest Von Christian Koepke | 30.09.2023, 17:15 Uhr Im Schlosspark-Center konnten sich Kinder am Sonnabend von Bianka Steuer schminken lassen. Die dreijährige Nia ließ sich ein lustiges Pferd aufs Gesicht malen. Foto: Christian Koepke up-down up-down

Viele Schweriner zog es bereits am Sonnabend zum Geburtstagswochenende des Schlosspark-Centers. Am Sonntag wird in der ganzen Innenstadt gefeiert.