Tanja Tetzlaff hat schon auf zahlreichen Bühnen weltweit gespielt, egal ob Europa, Asien oder Amerika. In Schwerin war eine ihrer Bühnen die Grundschule in Lankow. Rhapsody in School in Schwerin Cellistin Tanja Tetzlaff verzaubert Schulkinder mit Musik Von Martina Schwenk | 07.06.2023, 16:42 Uhr

Künstler bringen Musik in die Schulen – das ist die Initiative Rhapsody in School. Cellistin Tanja Tetzlaff hat Grundschüler in Lankow besucht und erklärt, warum das Projekt auch für das Zwischenmenschliche wichtig ist.