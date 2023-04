Freuen sich auf die Restauranteröffnung: Wirtin Anastasia Kalies und WGS-Aufsichtsratschef Daniel Meslien. Foto: Christian Koepke up-down up-down Nachfolger von Andys Stressbremse Mit Torten bis Borschtsch: Café Barvinok auf dem Dreesch in Schwerin wird feierlich eröffnet Von Christian Koepke | 13.04.2023, 18:21 Uhr | Update vor 2 Std.

Anastasia Kalies tritt mit ihrem Café in die Fußstapfen von „Andys Stressbremse“ als neuer gastronomischer Anlaufpunkt auf dem Großen Dreesch. Auch ihre Heimat lässt die gebürtige Ukrainerin in ihr Lokal einfließen. Was Gäste erwartet.