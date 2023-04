Freuen sich auf die Restauranteröffnung: Wirtin Anastasia Kalies und WGS-Aufsichtsratschef Daniel Meslien. Foto: Christian Koepke up-down up-down Gastronomie in Schwerin Café Barvinok auf dem Dreesch wird am 15. April feierlich eröffnet Von Christian Koepke | 13.04.2023, 18:21 Uhr

Am 15. April ist es nun soweit: Das „Café Barvinok“ in den Dreesch Arkaden feiert Eröffnung. Wirtin Anastasia Kalies tritt mit ihrem Lokal in die Fußstapfen von „Andys Stressbremse“ als neuer gastronomischer Anlaufpunkt auf dem Großen Dreesch.