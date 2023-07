Jüngst zogen beim CSD wieder hunderte Menschen durch die Schweriner Straßen, um sich für die Rechte von LGBTQ einzusetzen. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Christopher Street Day Warum wir den CSD auch in Schwerin noch immer brauchen Meinung – Martina Schwenk | 02.07.2023, 15:25 Uhr

Am 1. Juli werden in Schwerin beim Christopher Street Day die Regenbogenflaggen als Symbol der Akzeptanz und Toleranz durch die Straßen getragen. Aber braucht es den CSD in unseren Zeiten noch? Die Autorin findet klar: Mehr denn je.