Der stationäre Blitzer in der Straße Am Grünen Tal wurde bei dem Unfall zerstört. Foto: Max Holz
Polizei Schwerin Blitzer bei Unfall in der Straße Am Grünen Tal zerstört Von Martina Schwenk | 02.03.2023, 14:33 Uhr

Bei einem Unfall in der Straße Am Grünen Tal ist in Höhe des Köpmarkts eine Blitzersäule zerstört worden. Die Kripo ermittelt zum Unfallhergang.