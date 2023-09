Ein Mann läuft mit einer Waffe durch Schwerin: So oder ähnlich meldeten es am Montagnachmittag, 11. September, mehrere Personen via Notruf der Polizei. Sie hatten den Mann im Bereich der Innenstadt beobachtet, berichtet Juliane Zgonine, Pressesprecherin der Polizei Schwerin. Der Mann habe bereits in die Luft geschossen, so die Anrufer am Montag.

Die Situation sollte sich letztendlich als wesentlich harmloser herausstellen, als der erste Eindruck vermuten ließ. Den Hinweisen nach bewegte sich die Person zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Marienplatz bis zum Hauptbahnhof, wo die Polizeibeamten den jungen Mann gegen 17.10 Uhr stellen konnten.

Schusswaffe war nicht echt

Die Waffe: ein Spielzeug, das dem ersten Anschein nach einer Schusswaffe ähnelte. Zudem war der 22-Jährige alkoholisiert, ein Test ergab 1,09 Promille. Aufgrund seines psychischen Zustands nahm er medizinische Hilfe in Anspruch, berichtet die Polizeisprecherin.

Die Polizei bedankt sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung. „Die Hinweisgeber haben es ermöglicht, dass die Polizei die Person schnellstmöglich stellen konnte, ohne sich dabei selbst zu gefährden.“ Jede Einsatzlage werde durch die Polizei nach ihrem Gefahrenpotenzial beurteilt und bewertet.

Ähnlicher Fall kurz zuvor auf dem Dreesch

Von dem 22-Jährigen sei keine akute Gefahr ausgegangen, was sich allerdings erst während Einsatzes so herausstellte, heißt es weiter. Die Polizei rät dringend davon ab, sich mit derartigen Gegenständen wie falschen Schusswaffen in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Bereits einen Tag zuvor hatte es einen ähnlichen Einsatz gegeben. Ein Mann wurde auf dem Großen Dreesch bei einem Spielplatz mit einer Waffe beobachtet – eine Attrappe, wie sich herausstellte.