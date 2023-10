Sachschäden und Fahrerflucht Auto verliert Bootstrailer: Mehrere schwere Unfälle in Schwerin Von Maike Trumpp | 11.10.2023, 16:03 Uhr Auch zu einem Zusammenstoß zweier Autos wurde die Polizei in Schwerin gerufen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down

In Schwerin musste die Polizei an einem Tag gleich drei Verkehrsunfälle aufnehmen. Von Fahrerflucht bis verlorenem Bootstrailer – die Polizei hatte am 10. Oktober viel zu tun.