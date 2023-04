In einem Patientenzimmer der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Schweriner Helios-Kliniken brach am 21. April ein Feuer aus. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Brand in Schweriner Helios-Kliniken 16-jährige Tatverdächtige in anderes psychiatrisches Krankenhaus verlegt Von Christian Koepke | 28.04.2023, 16:04 Uhr

Vermindert schuldfähig soll die 16-Jährige sein, die für den Brand in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Schweriner Helios-Kliniken verantwortlich gemacht wird. Das Amtsgericht ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.