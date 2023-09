Schwerin bekommt offenbar wieder einen Verkehrsübungsplatz. Danilo Rehm aus Wittenförden startet schon in wenigen Wochen auf dem Parkplatz am Hammer-Baumarkt in Krebsförden. Der 42-Jährige hat sich die Idee von seinem Neffen abgeschaut. Dieser lernte in Flensburg auf einem ähnlichen Übungsplatz das Fahren. Am 8. Oktober will er damit in Schwerin starten.

Sein Konzept geht so: Rehm mietet den Parkplatz und richtet dort Verkehrsschilder ein. Dann lässt er zweiwöchentlich am Sonntag Fahranfänger mit und ohne Führerschein auf das abgezäunte Areal. „Der Platz ist ideal. Es gibt einen Kreisverkehr, Schilder und Parkbuchten“, so Rehm.

Wer darf auf dem Verkehrsübungsplatz in Schwerin fahren?

Zwischen 10 und 15 Autos lässt er gleichzeitig auf den Parkplatz. Zuvor müssen Fahrer und Autobesitzer einen Haftungsausschluss unterschreiben. Zudem muss im Auto zwingend ein Fahrer sitzen, der schon mindestens drei Jahre einen Führerschein besitzt. Der Fahranfänger selbst muss mindestens 16 Jahre alt sein. Motorräder will Rehm auf dem Platz nicht zulassen.

Ein Besuch mache aber nicht nur für Fahranfänger ohne Führerschein Sinn, so Rehm. „Auch Menschen mit Führerschein, die eine lange Pause eingelegt haben, können hier ihre Erfahrungen hinterm Steuer auffrischen.“

Der 42-Jährige will das Angebot später durch Kooperationen mit Fahrschulen und Bildungsträgern ausbauen. Der Platz selbst sei noch für ein bis zwei Jahre gesichert. Langfristig soll an der Stelle des Hammer-Baumarktes ein Möbel-Höffner-Einrichtungshaus angesiedelt werden. Für diesen Fall habe Rehm auch schon einen Plan B.

Das sagt Fahrlehrer Dirk Lohberger zum Verkehrsübungsplatz

Unter Schwerins Fahrlehrern ist das Vorhaben umstritten: In Schwerin gab es schon öfter Pläne für einen Verkehrsübungsplatz, erzählt der Fahrlehrer Dirk Lohberger. Zu DDR-Zeiten gab es beispielsweise einen Übungsplatz in Schwerin-Friedrichsthal an der B104.

Dirk Lohberger hält Verkehrsübungsplätze für eine gute Idee: „Fahrschüler können dort mit ihren Eltern erste Vorerfahrungen sammeln und haben dann zumindest schon einmal im Auto gesessen. Außerdem üben sie dann das Fahren nicht im Industriegebiet oder auf einem Supermarktparkplatz, wie es aktuell der Fall ist. Es wäre somit eine Bereicherung für uns alle.“

Er zeigt sich auch offen, solch ein Angebot in Schwerin mit seinen Fahrschülern zu nutzen, würde dies aber von den Öffnungszeiten, der Lage und dem Aufbau des Platzes abhängig machen. „Auf einem Übungsplatz zu fahren, wäre natürlich nur in den ersten Fahrstunden sinnvoll, wo wir aktuell eh abseits der Innenstadt fahren und den Schülern die Grundlagen zum Fahrzeug vermitteln.“

Fahrlehrerin: Darum eignet sich der Verkehrsübungsplatz nicht für Fahrschüler

Fahrlehrerin Alexandra Oehlke findet Verkehrsübungsplätze zwar auch sinnvoll, empfiehlt die Nutzung aber nicht für Fahrschüler: „Einen Verkehrsübungsplatz halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, das gab es ja auch schon in Schwerin. Ich war allerdings noch nie dort und würde es mit meinen Fahrschülern auch nicht benutzen. Solche Plätze sind eher für Privatpersonen geeignet oder um Dinge zu festigen.“

Sie ist der Meinung, dass Anfänger am besten von einem Profi begleitet werden sollten: „Ein ausgebildeter Fahrlehrer hat im Gegensatz zu Laien einen anderen Blick. Wenn Fahrschüler mit ihren Eltern zuerst üben, könnten sie in der Fahrschule verwirrt sein und sagen ‚Aber Papa macht das anders’.“

„Ein Verkehrsübungsplatz könnte vielleicht für das eigene Mindset hilfreich sein. Aber auch wenn jemand Angst beim Fahren hat, ist es besser, er wird von einem Profi begleitet“, erklärt die Fahrlehrerin. In ihrer Fahrschule nutzt sie für die ersten Fahrstunden eher einen Fahrsimulator: „Dort kann jeder schonend, kostengünstig und umweltfreundlich in seinem Tempo lernen. In den Fahrstunden setzen wir dann dort an, wo der Simulator aufhört.“