FOTO: Bert Schüttpelz Bauen in Schwerin In Lankow entsteht ein SOS-Kinderdorf Von Bert Schüttpelz | 31.03.2022, 19:00 Uhr

Weil der Bedarf an Hilfen zur Erziehung in Schwerin stetig wächst, hat der SOS-Kinderdorf-Verein beschlossen, in Lankow ein neues SOS-Kinderdorf zu bauen. Die Schweriner Architektin Claudia Buhl hat die Planungen übernommen und eine kleine Siedlung mit drei Häusern sowie Freizeit- und Grünflächen an der Lankower Straße konzipiert.