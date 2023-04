Kultur in Schwerin Schwerin begrüßt den Frühling mit Kultur und Musik Von Bert Schüttpelz | 16.04.2023, 10:55 Uhr

Startschuss für Open-Air-Saison in der Landeshauptstadt: Altstadt verwandelt sich am 22. April in eine große Bühne und das Freilichtmuseum lädt am 23. April zum Garten- und Familientag ein.