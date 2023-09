Am Sonnabendmittag, 9. September, fiel aufmerksamen Zeugen ein 59-jähriger Autofahrer auf: An seinem Auto waren mehrere Unfallschäden zu erkennen. Die Hinweisgeber sahen den Mann gegen 13.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Grabenstraße. Beim Aussteigen wirkte der Fahrer alkoholisiert, sodass die Zeugen die Polizei riefen.

Aufgrund des Hinweises traf die Polizei den 59-Jährigen im Einkaufszentrum an, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich: Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 3,02 Promille auf. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme von Blutproben und stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.