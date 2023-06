Nele Hummel, Inhaberin der Alexandrinen-Apotheke am Köpmarkt, hält während des Apotheker-Streiks im Notdienst die Stellung. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Apothekenstreik Schwerin: Apotheken erhalten Zuspruch für Protestaktion Von Martina Schwenk | 14.06.2023, 17:22 Uhr

Am bundesweiten Protesttag blieben zahlreiche Apotheken auch in Schwerin um Umgebung geschlossen. In der Notdienst-Apotheke gab es viel Zuspruch von Patienten.