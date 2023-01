Mehr als 5000 Quadratmeter Nutzfläche bietet die alte Hauptpost. Robert Klaus und Maxi Raithel vom Staatlichen Amt für Bau und Liegenschaften begutachten die Probereinigung eines Teils der markanten Hoffassade. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Bauen in Schwerin Geschichtsträchtiger Koloss der alten Hauptpost wird saniert Von Bert Schüttpelz | 30.01.2023, 16:06 Uhr

Das Land MV will die alte Hauptpost und das Telegrafenamt in der Mecklenburgstraße Schwerin zum Bürogebäude für Ministerien umbauen. So teuer soll die Sanierung werden.