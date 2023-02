Die Betreiber des Scotsman Heiko und Marion Steinmüller in Schwerin fühlen sich von der Polizei nicht mehr beschützt. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Erst Scotsman, dann Freischütz 29-Jähriger randaliert in zwei Szene-Kneipen in Schwerin Von Marco Dittmer | 13.02.2023, 17:05 Uhr

Zuerst rastete der Gast in einem Lokal in der Mecklenburgstraße aus und attackierte Gäste. Die Polizei ließ ihn ziehen. Auch bei seiner nächsten Station am Ziegenmarkt ging einiges zu Bruch. Die Polizei erklärt ihr Vorgehen.