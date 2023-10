Am Samstag, 14. Oktober, musste die Polizei Schwerin in die Schweriner Altstadt ausrücken. Der Grund: unbefugter Umgang mit Pyrotechnik. Gegen 14.40 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass Besucher eines Handballspiels in der Halle an der Reiferbahn offensichtlich Pyrotechnik gezündet hatten, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung beeinträchtigte den Straßenverkehr in der näheren Umgebung, hieß es weiter.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten in der Altstadt einen 26-jährigen Rostocker als Verantwortlichen ermitteln. Der Mann hatte laut ersten Erkenntnissen einen sogenannten Nebeltopf unter freiem Himmel entzündet. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.