Die Adventszeit bringt Ruhe und Besinnlichkeit und Lust auf Lesen. Foto: Erwin Wodicka up-down up-down Lesevergnügen im Advent Das 18. Türchen enthüllt den Pferdemörder Von Martina Schwenk | 18.12.2022, 05:00 Uhr

Der Adventskalender der SVZ-Lokalredaktion Schwerin, des Verlages Edition digital und der Buchhandlung Hugendubel führt am 18. Dezember in die Mecklenburgische Seenplatte, zu einer grausigen Serie an Pferdemorden.