Im Restaurant Gourmetfabrik kann das bestellte Essen in Pfand-Behältern mitgenommen werden, das zeigen Daniel Bockholt und Lisbeth Borck. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down Essen zum Mitnehmen Schwerer Start für Mehrweg in Schweriner Restaurants Von Juana Zimmermann | 05.01.2023, 10:38 Uhr

Caterer, Restaurants und Lieferdienste sind seit Jahresbeginn dazu verpflichtet, Mehrweg-Geschirr als Alternative zu Einwegbehältern anzubieten. So kommen die neuen Regeln in Schwerin an.