Von Görries aus steht eine schwarze Wolke über der Stadt. Foto: Sarah Heider

Neben den Waldbränden in Lübtheen und Hagenow steht jetzt auch eine Rauchwolke über Schwerin – zumindest kurz. In der Schelfstadt ist eine Mülltonne in Brand geraten. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen.