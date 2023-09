Die Altstadtgebäude in Schwerin haben es den beiden Schwaben besonders angetan, welche sich mit ihrem Fachwerk und den schrägen Bauten ihre Aufmerksamkeit verdienen. „Das Schweriner Schloss sieht eher aus wie von Playmobil“, sagt Agnes Oswald. Für sie ist das Schloss zu „sehr rausgeputzt“, erzählt Johannes Schult. Die beiden Tagesausflügler aus dem Stuttgarter Raum sind für zehn Tage an die Ostsee für ihren Sommerurlaub.

In ihrem Urlaub haben sie schon Tagestrips nach Wismar und Lübeck gemacht und vergleichen dabei die Schweriner Altstadt mit den beiden Hafenstädten. „Dass die Stadt nicht zerbombt wurde, sieht man heute noch, wenn man durch die Schweriner Innenstadt schlendert“, sagt Schult. Vor allem Häuser, wie man sie in der Engen Straße sieht, die in Stufen nach oben gebaut wurden, kennen die beiden nicht aus dem Süden, erzählt Schult. In Schwerin wollen die beiden „auf den Bänken im Schlosspark sitzen und die Ruhe genießen“, so Oswald.