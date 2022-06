Berichten über die Kooperation: Susanne Funk von der Caritas und Lehrer Torsten Köhler. FOTO: Christian Koepke up-down up-down Jubiläum in Schwerin Schulwerkstatt „Fit for Life“ feiert 20. Geburtstag Von Christian Koepke | 29.06.2022, 14:39 Uhr

Die Schulwerkstatt „Fit for Life“ feiert am 30. Juni das 20-jährige Bestehen. Für die Zukunft kündigen sich aber Veränderungen an.