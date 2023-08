Tunnel Lübecker Straße Schnelle Sprayer in Schwerin: Wand nach Reinigung sofort wieder bunt Von Marlena Petersen | 17.08.2023, 18:45 Uhr Die Wand am Tunnel in der Lübecker Straße in Schwerin war schon sauber, nun ist sie wieder besprüht. Foto: Marlena Petersen up-down up-down

Die Stadt investiert rund 700.000 Euro in neue Fahrstühle und in die Reinigung des Tunnels in der Lübecker Straße in Schwerin. Doch dann das.