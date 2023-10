Schwerin Neueröffnungen und Vergrößerungen, aber kein Nachfolger für Venezia im Schlosspark-Center Von Juana Zimmermann | 06.10.2023, 18:16 Uhr Im Schlosspark-Center gibt es aktuell viele Umbauten und Veränderungen. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

Das Schlosspark-Center ist in stetiger Veränderung. Mieter ziehen ein, bauen um oder verlassen das Einkaufszentrum am Marienplatz. Was aktuell Neues entsteht, weiß Center-Manager Klaus-Peter Regler.