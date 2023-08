Am 23. September 1998 öffneten sich das erste Mal die Türen des Schlosspark-Centers in Schwerin. Schnell entwickelte sich die Shoppingmeile zu einem wahren Publikumsmagneten in der Innenstadt.

Der 25. Geburtstag soll vom 23. September bis zum 1. Oktober mit zahlreichen Aktionen gefeiert werden. Bis es so weit ist, können Schweriner einer Neuheit einen Namen geben. Zum Jubiläum soll laut Schlosspark-Center-Management ein neues Maskottchen vorgestellt werden. Schweriner und Besucher der Stadt können dem Maskottchen noch bis zum 1. September einen Namen geben.

Diese fünf Namen stehen zur Auswahl: Schlossi, Carlos, Charlie, Kasimir oder Louis. Unter den Teilnehmern wird zudem ein Gutschein verlost, teilt Centermanager Klaus-Peter Regler mit.

Hele-Fischer-Double singt bei Geburtstagsparty im Schlosspark-Center

In den beiden Jubiläumswochen vom 23. September bis 1. Oktober lädt das Schlosspark-Center dann zur großen Geburtstagsparty ein. Zum Auftakt wird die Geburtstagstorte angeschnitten: Ein Höhepunkt wird der Auftritt von Helene-Fischer-Double Victoria Kern mit ihrer Live-Performance sein.