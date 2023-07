Beim nächsten Rendezvous des Staatlichen Museums Schwerin geht es in der Ausstellung „Glanzstücke im Dialog“ im Schlossmuseum um die religiösen Aspekte der Kunst. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Rendezvous im Schlossmuseum Volker Mischok spricht über religiöse Aspekte in der Kunst Von Martina Schwenk | 27.07.2023, 18:30 Uhr

In der Veranstaltungsreihe Rendezvous lädt das Staatliche Museum Schwerin am 3. August in das Schlossmuseum ein. Referent ist dieses Mal der ehemalige Schweriner Pastor Volker Mischok.