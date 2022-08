Die Zentrale Notaufnahme der Schweriner Helios-Kliniken Foto: Heiner L. Beisert up-down up-down Polizeieinsatz in Schwerin Schlägerei in der Notaufnahme der Helios-Kliniken Von Christian Koepke | 29.08.2022, 17:36 Uhr

Ein 32-Jähriger soll in der Nacht zu Sonnabend in der Notaufnahme der Schweriner Helios-Kliniken mit Sicherheitskräften aneinandergeraten sein. Was bisher bekannt ist: