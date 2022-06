Baustelle, Bauarbeiten, Baustellenschild Symbolbild, Wirtschaft, Baubranche am 21.05.2020 in Siegen/Deutschland *** Buil FOTO: imago images / Rene Traut up-down up-down Bauarbeiten in Schwerin Sanierung der Greifswalder Straße: Darauf müssen sich Autofahrer und Anwohner einstellen Von Franca Niendorf | 30.06.2022, 07:52 Uhr

Am 4. Juli beginnen die Arbeiten in der Greifswalder Straße Schwerin. Die Sanierung erfolgt in Abschnitten. Das sorgt für Einschränkungen.