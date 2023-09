Der Sommer ist in Schwerin zurück Wie lange die Freibäder noch geöffnet haben und wie es um die Wasserqualität der Seen steht und | 06.09.2023, 19:14 Uhr Von Vanessa Teichmann Juana Zimmermann | 06.09.2023, 19:14 Uhr Bis Sonntag ist das Freibad Kalkwerder noch geöffnet. Dann ist die Saison für dieses Jahr vorbei. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

Der Sommer ist zurück. Das Thermometer zeigt 30 Grad Celsius. Die Schweriner Seen locken mit Abkühlung. Die Freibäder überlegen, die Saison zu verlängern. Das ist der aktuelle Stand und so steht es um die Wasserqualität der Badestellen in der Landeshauptstadt.