„Hey Leute, das ist meine neue Platte und ich finds scheiße, wie ihr gerade damit umgeht.“ Olli Schulz steht auf der Bühne im Schlossinnenhof. Sonntagabend, leichter Nieselregen, die Frisur sitzt. Doch der Künstler regt sich schrecklich auf. „Suse Mio“ hat das im Video festgehalten - und anschließend gepostet. Im Hintergrund hört man Pfiffe und Buhrufe. Olli Schulz flippt irgendwann total aus: „Jetzt passt mal auf: Ich komme in eure verkackte Stadt, spiele für euch den Weberknecht und das ist das, was ich kriege.“ Noch mehr Zwischenrufe. Er startet seinen Song: „Der Weberknecht hängt an der Decke...“ Bricht ab. „Hört doch wenigstens mal zu, Leute.“ Buh, pfui, Pfeifen. „Wisst ihr was, dann f.... euch doch alle“, ruft er schließlich, schmeißt das Mikro auf die Bühne und stapft davon. Video aus.

Entsetzen groß. Und das Teilen und Klicken auch. „Suse Mio“ stellt ihr Video öffentlich auf ihre Facebook-Seite und auf Youtube. Und bald kennt es fast halb Schwerin. Regt sich auf über Olli Schulz, seinen divenhaften Auftritt und seinen hässlichen Abgang. Das Video hat bis Dienstagmittag 5919 Aufrufe auf Youtube und etliche Kommentare auf Facebook. „Oha. Kam Olli nochmal zurück?“, will Christian Möller wissen. „Kleiner Kinski oder Show?“ Rene Hinkelmann mutmaßt: „Dat is doch Show oda watt?“ Und Gesine Ross schreibt: „Also diese neue Nummer gefällt mir… nur`n bissl kurz…“

Als Handtuchverkäufer in Potsdam

Wer Olli Schulz kennt, der weiß, dass diesem Mann so einiges zuzutrauen ist. Eine authentische Explosion auf offener Bühne ebenso wie ein gut gemachter Fake. Wer ihn googelt, der stößt auf ein Video aus Potsdam vom 8. Juli 2022, das inzwischen fast 25.000-mal geklickt wurde. Auch dort bricht Schulz die Show ab. Allerdings nicht, weil das Publikum den „Weberknecht“ nicht mochte, sondern weil es keine Frotteehandtücher von Olli Schulz kaufen wollte.

Hinter dem Kürzel „Suse Mio“, der Macherin des Schwerin-Videos, verbirgt sich Susanne Miosga, die in der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes in Schwerin arbeitet - und privat ein großer Olli Schulz-Fan ist. Auf das Konzert im Schloss habe sie sich schon sehr lange gefreut. Und deshalb habe sie auch den Versuch mitgemacht, zu dem der Künstler seine Zuhörer am Sonntagabend aufgefordert hat. „Das ganze war Part of the Show“, sagt Susanne Miosga lachend. „Wir sollten alle unsere Handys rausholen und den Auftritt filmen.“ Dann habe sie ihn ins Netz gestellt - und war überrascht von den vielen und unterschiedlichen Reaktionen. Echte Fans wussten natürlich sofort, wo der Hase langläuft, andere tappten lange im Dunkeln.

Das beste Konzert seit langer Zeit

Natürlich ist Olli Schulz wieder zurück auf die Bühne gekommen und hat zu Ende gespielt. „Es war auf jeden Fall das beste Konzert, das ich seit langer Zeit gesehen habe“, schwärmt Susanne Miosga noch am Dienstag. „Einfach top.“

Und das Fazit für alle anderen: Diese Werbung von und für Olli Schulz war super. Und ja, wir sind alle so ein bisschen Handy- und Social-Media-süchtig. Aber wir hinterfragen auch. Immerhin.