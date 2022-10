Über die Städtebauförderung 2022 gehen erneut einige Gelder nach Schwerin. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Städtebauförderung 2022 Mehr als 8,5 Millionen Euro fließen nach Schwerin Von Martina Schwenk | 05.10.2022, 16:37 Uhr

Über das Programm der Städtebauförderung 2022 gehen mehrere Millionen in Bauprojekte im ganzen Land. In Schwerin werden unter anderem Arbeiten an Schulen, Sanierungen und ein Wohnprojekt unterstützt.