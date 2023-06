Alle Kinder wollen auf den Spielplatz. Davor müssen aber etliche Kleinigkeiten erledigt werden. Erzieherin Julia Birke hilft dabei. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Ein Tag in der Kita Das Ringen um mehr Erzieher in Schwerin: Wer soll den Job machen? Von Marco Dittmer | 08.06.2023, 16:51 Uhr

Kein Bundesland betreut Kinder in Kitas mit so wenig Erziehern wie MV. Für einen besseren Betreuungsschlüssel mit Fachkräften werden allein in Schwerin Dutzende Pädagogen gebraucht. Wer macht den Job? Wir waren einen Tag lang in der Kita Löwenzahn in Schwerin.