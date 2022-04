Zum Richtfest für den Anbau an der Palmberg-Arena kamen am Gründonnerstag zahlreiche Gäste in den Lambrechtsgrund. FOTO: Christian Koepke Sport in Schwerin Richtfest für Anbau der Palmberg-Arena gefeiert Von Christian Koepke | 14.04.2022, 17:20 Uhr

Für den Anbau an der Palmberg-Arena in Schwerin wurde am Donnerstag das Richtfest gefeiert. Drei Millionen Euro investiert die Stadt in das Sporthallen-Projekt.